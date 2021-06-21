Над пропастью во ржи Сэлинджер краткое содержание романа Роман «Над пропастью во ржи» был впервые опубликован американским писателем Джеромом Дэвидом Сэлинджером в 1951 году. Книга сразу же стала чрезвычайно популярной и у совсем молодых, и у взрослых читателей, поскольку в …